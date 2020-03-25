HOW WE COVERED THE CHRIS BENOIT TRAGEDY
The release of “Dark Side of the Ring: Benoit” brings back memories of that tragic day when the wrestling world was shocked to learn that Chris Benoit had killed his wife Nancy, and son Daniel before killing himself.
Here are stories 1Wrestling.com posted as we covered the news, in many cases breaking details that were later followed up by authorities working on the case.:
CHRIS BENOIT AND FAMILY FOUND DEAD
MORE DETAILS OF DEATH OF CHRIS BENOIT AND FAMILY
TONIGHT’S RAW LIVE EVENT CANCELLED
MCMAHON DEATH REFERENCES REMOVED FROM WWE.COM
UPDATE ON DEATH OF CHRIS BENOIT FAMILY; ONE CAUSE OF DEATH RULED OUT
POLICE INVESTIGATING BENOIT DEATHS AS HOMICIDE
POLICE SUSPECT MURDER SUICIDE IN BENOIT DEATHS
ASSOCIATED PRESS REPORTING POLICE SUSPECT CHRIS BENOIT KILLED HIS WIFE AND SON THEN COMMITTED SUICIDE
NOTES FROM BOB – THOUGHTS ON THE BENOIT TRAGEDY
DISTRICT ATTORNEY – THE DETAILS WHEN THEY COME OUT ARE GOING TO PROVE A LITTLE BIZARRE
HART FAMILY REACTS TO BENOIT TRAGEDY
APTER THOUGHTS ON THE BENOIT TRAGEDY
UPDATE ON BENOIT TRAGEDY, AUTOPSY SCHEDULED FOR TODAY
WWE.COM REMOVING BENOIT REFERENCES FROM SITE
POLICE INVESTIGATING POSSIBLE STEROID CONNECTION IN BENOIT FAMILY TRAGEDY
HIGHLIGHTS OF PRESS CONFERENCE ON BENOIT TRAGEDY
CONTENTS OF ONE OF THE TEXT MESSAGES SENT BY BENOIT
BENOIT A CLIENT OF COMPANY BEING INVESTIGATED FOR ILLEGAL DISTRIBUTION OF STEROIDS
DANIEL BENOIT HAD NEEDLE MARKS IN ARM HAD BEEN TAKING GROWTH HORMONE
AP STORY ON BENOIT FAMILY TRAGEDY CONFIRMS EARLY 1WRESTLING REPORT
DEBRA: IF ONLY I HAD SPOKEN UP SOONER MAYBE NANCY AND HER LITTLE BOY WOULD BE ALIVE TODAY
BENOIT MET WITH DOCTOR ON FRIDAY
CHRIS & NANCY BENOIT ARGUED OVER CARE OF DANIEL
AUTHORITIES RAID OFFICE OF BENOIT PERSONAL PHYSICIAN, REMOVE COMPUTER RECORDS
ALLEGATIONS THAT BENOIT WAS DEPRESSED OVER DEMOTION ARE RIDICULOUS
BENOIT DOCTOR HAD LICENSE SUSPENDED IN 2001
Category: Wrestling.
Tags: Chris Benoit.