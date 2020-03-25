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HOW WE COVERED THE CHRIS BENOIT TRAGEDY

Posted March 25th, 2020 by 1Wrestling News Team

The release of “Dark Side of the Ring: Benoit” brings back memories of that tragic day when the wrestling world was shocked to learn that Chris Benoit had killed his wife Nancy, and son Daniel before killing himself.

Here are stories 1Wrestling.com posted as we covered the news, in many cases breaking details that were later followed up by authorities working on the case.:

CHRIS BENOIT AND FAMILY FOUND DEAD


MORE DETAILS OF DEATH OF CHRIS BENOIT AND FAMILY


CHRIS BENOIT AND FAMILY


TONIGHT’S RAW LIVE EVENT CANCELLED


MCMAHON DEATH REFERENCES REMOVED FROM WWE.COM


UPDATE ON DEATH OF CHRIS BENOIT FAMILY; ONE CAUSE OF DEATH RULED OUT


POLICE INVESTIGATING BENOIT DEATHS AS HOMICIDE


POLICE SUSPECT MURDER SUICIDE IN BENOIT DEATHS


ASSOCIATED PRESS REPORTING POLICE SUSPECT CHRIS BENOIT KILLED HIS WIFE AND SON THEN COMMITTED SUICIDE


NOTES FROM BOB – THOUGHTS ON THE BENOIT TRAGEDY


DISTRICT ATTORNEY – THE DETAILS WHEN THEY COME OUT ARE GOING TO PROVE A LITTLE BIZARRE


HART FAMILY REACTS TO BENOIT TRAGEDY


APTER THOUGHTS ON THE BENOIT TRAGEDY


UPDATE ON BENOIT TRAGEDY, AUTOPSY SCHEDULED FOR TODAY


WWE.COM REMOVING BENOIT REFERENCES FROM SITE


POLICE INVESTIGATING POSSIBLE STEROID CONNECTION IN BENOIT FAMILY TRAGEDY


HIGHLIGHTS OF PRESS CONFERENCE ON BENOIT TRAGEDY


CONTENTS OF ONE OF THE TEXT MESSAGES SENT BY BENOIT


BENOIT A CLIENT OF COMPANY BEING INVESTIGATED FOR ILLEGAL DISTRIBUTION OF STEROIDS


DANIEL BENOIT HAD NEEDLE MARKS IN ARM HAD BEEN TAKING GROWTH HORMONE


AP STORY ON BENOIT FAMILY TRAGEDY CONFIRMS EARLY 1WRESTLING REPORT


DEBRA: IF ONLY I HAD SPOKEN UP SOONER MAYBE NANCY AND HER LITTLE BOY WOULD BE ALIVE TODAY


BENOIT MET WITH DOCTOR ON FRIDAY


CHRIS & NANCY BENOIT ARGUED OVER CARE OF DANIEL


AUTHORITIES RAID OFFICE OF BENOIT PERSONAL PHYSICIAN, REMOVE COMPUTER RECORDS


ALLEGATIONS THAT BENOIT WAS DEPRESSED OVER DEMOTION ARE RIDICULOUS


BENOIT DOCTOR HAD LICENSE SUSPENDED IN 2001

Category: Wrestling.

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