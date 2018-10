PARTICIPANTS: Naomi … Michelle McCool .. Sonya Deville … Alundra Madusa Blayze … Carmella … Zelina Vega … Kelly Kelly … Tamina … Ember Moon … Lana … Maria Kanellis … Mandy Rose … Molly Holly … Dana Brooke … Nia Jax … Ivory … Asuka … Torrie Wilson … Peyton Roye … Billie Kay.

EMBER MOON/ASUKA/TAMINA/ & JAX LAST FOUR …

Moon ousts Asuka … Ember eliminates Tamina …

ZELINA VEGA WAS NEVER ELIIMINATED!

NIA ELIMINATED VEGA

NIA TOSSES MOON OUT AND WINS A TITLE SHOT!