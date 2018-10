WILLIE MACK & RICH SWANN beat ETHAN PAGE & MATT SYDAL when Swann pinned Sydal … ELI DRAKE pinned JAMES ELLSWORTH. After the match ABYSS ran in and put DRAKE through a table .. KNOCKOUT’S CHAMPION TESSA BLANCHARD pinned TAYA VALKYRIE to retain the title … TOMMY DREAMER & EDDIE EDWARDS beat KILLER KROSS &MOOSE when Eddie pinned MOOSE … SAMI CALLIHAN & DAVE & JAKE CRIST beat PENTAGON JR. & FENIX & BRIAN CAGE after SAMI pinned BRIAN CAGE … IN THE “CONCRETE JUNGLE” MATCH ORTIZ & SANTANA beat HOMICIDE, HERNANDEZ, & THE KING when THE KING was pinned…JOHNNY IMPACT won the IMPACT WORLD TILE FROM AUSTIN ARIES.