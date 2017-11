WrestleCade: Queens of Combat Supershow 2017.11.26Benton Convention CenterWinston-Salem, NCBy Shin-BladeTwitter: @shinsationaloneInstagram: @shinsationalone

1- Nicole Pain def “Smiling” Kylie Rae

2- Madi Maxx, Renee Michelle & Ivory Robin def Keira Hogan, Aja Perera & Savannah Evans

3- Blond Ambition (Penelope Ford & Maria Manic) def Leva Bates & Brittany Blake

4- LuFisto def Rachel Ellering via submission

5- Zane Riley def Miss Disslexia via interference from Savannah Evans

6- Allie (Impact Wrestling) def Zoey Skye

7- Su Yung def Samantha Heights & Mickey Knuckles to retain the Queens of Combat Championship